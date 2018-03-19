Росія залишиться важким партнером для Європи, - МЗС Німеччини

Російська Федерації продовжить бути важким партнером для міжнародного співтовариства. Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, коментуючи перемогу Володимира Путіна на недільних президентських виборах і сумнівається в справедливості їх результату, передає Reuters.

Крім того, Маас додав, що Європейський союз повинен зуміти продовжити діалог з Москвою, незважаючи на цілий ряд спірних питань.

"Результати виборів у Росії не стали для нас сюрпризом, як і умови їх проведення. Ми не можемо говорити про справедливу у всіх відносинах політичної конкуренції в нашому розумінні", - сказав він.

Маас підкреслив, що Росія залишається важким партнером.

"Росія залишиться важким партнером. Але Росія також буде нам необхідна для вирішення великих міжнародних конфліктів, тому ми хочемо продовжувати діалог", - заявив міністр.

Коментуючи справу про отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля в Британії, Маас сказав, що Євросоюз буде надавати підтримку Лондону і обговорить можливі заходи проти Росії, якщо Британія про це попросить.

Нагадаємо, верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні заявила, що Європейський союз повністю підтримує Великобританію у справі про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері.