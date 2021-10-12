"Россия ошибается на каждом шагу": Украина ответила на выступление РФ в Гааге

Украина выступила на слушаниях Арбитражного суда в Гааге по делу о захвате РФ украинских моряков во время которых осудила вчерашние заявления российской стороны. И подчеркнула пренебрежение Россией международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МИД.

Как отметила агент Украины Оксана Золотарева, РФ нарушила основополагающий принцип морского права: иммунитет военных кораблей.

"Конвенция ООН по морскому праву гарантирует этот иммунитет. Это означает, что корабли ВМС Украины Бердянск, Никополь и Яны Капу - является воплощением нашего суверенитета и, как таковые заслуживают уважения. Однако Россия не уважает международное право. Как и не уважает суверенитет Украины", - подчеркнула Золотарева.

Она напомнила, что РФ арестовала, держала под стражей и преследовала в рамках уголовного дела граждан Украины, а именно:

капитан второго ранга Денис Гриценко,

старший лейтенант Роман Мокряк,

капитан-лейтенант Богдан Небылица,

старшина первой статьи Олег Мельничук,

капитан третьего ранга Владимир Лесной,

капитан-лейтенант Сергей Попов,

старшие лейтенанты Андрей Драч и Василий Сорока,

старшие матросы Андрей Артеменко, Виктор Безпальченко, Юрий Безъязычный, Андрей Оприско, Владимир Терещенко, Михаил Власюк, Владимир Варимез, и Вячеслав Зинченко,

матросы Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Евгений Семидоцкий, и Сергей Цыбизов,

старший мичман Юрий Будзило и мичман Андрей Шевченко, и старшины второй статьи Владислав Костышин и Сергей Чулиба.

Агент Украины также подчеркнула, что РФ пользуется фактическим аргументом, что не актуален и заявляет недопустимые юридические аргументы.

"Россия ошибается на каждом шагу. Идея "преследования военного корабля по горячим следам" абсурдна. Аргумент России неверен еще и потому, что она отрицает иммунитет военных кораблей в территориальном море", - отметила Золотарева.