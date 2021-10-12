"Росія помиляється на кожному кроці": Україна відповіла на виступ РФ у Гаазі
Україна виступила на слуханнях Арбітражного суду в Гаазі в справі про захоплення РФ українських моряків під час яких засудила вчорашні заяви російської сторони. Та наголосила на зневазі Росією міжнародного права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МЗС.
Як зазначила агент України Оксана Золотарьова, РФ порушила основоположний принцип морського права: імунітет військових кораблів.
"Конвенція ООН з морського права гарантує цей імунітет. Це означає, що кораблі ВМС України - Бердянськ, Нікополь та Яни Капу - є втіленням нашого суверенітету і як такі заслуговують на повагу. Проте Росія не поважає міжнародне право. Як і не поважає суверенітет України", - підкреслила Золотарьова.
Вона нагадала, що РФ заарештувала, тримала під вартою та переслідувала в рамках кримінальної справи громадян України, а саме:
- капітан другого рангу Денис Гриценко,
- старший лейтенант Роман Мокряк,
- капітан-лейтенант Богдан Небилиця,
- старшина першої статті Олег Мельничук,
- капітан третього рангу Володимир Лісовий,
- капітан-лейтенант Сергій Попов,
- старші лейтенанти Андрій Драч та Василь Сорока,
- старші матроси Андрій Артеменко, Віктор Безпальченко, Юрій Без’язичний, Андрій Оприско, Володимир Терещенко, Михайло Власюк, Володимир Варимез, та В’ячеслав Зінченко,
- матроси Андрій Ейдер, Богдан Головаш, Євгеній Семидоцький, та Сергій Цибізов,
- старший мічман Юрій Будзило та мічман Андрій Шевченко, та старшини другої статті Владислав Костишин та Сергій Чуліба.
Агент України також наголосила, що РФ послуговується фактичним аргументом, що не на часі і заявляє недопустимі юридичні аргументи.
"Росія помиляється на кожному кроці. Ідея "переслідування військового корабля по гарячих слідах" абсурдна. Аргумент Росії невірний ще й тому, що вона заперечує імунітет військових кораблів у територіальному морі", - зазначила Золотарьова.
Нагадаємо, що слухання в Гаазькому суді почалися 11 жовтня з виступу представника делегації РФ.
Після чого відбудеться другий раунд дебатів, який заплановано 14 та 15 жовтня.