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"Росія помиляється на кожному кроці": Україна відповіла на виступ РФ у Гаазі

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Нідерланди, Вівторок 12 жовтня 2021 16:17
"Росія помиляється на кожному кроці": Україна відповіла на виступ РФ у Гаазі Фото: агент України Оксана Золотарьова на слуханнях Арбітражного суду в Гаазі (mfa.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Україна виступила на слуханнях Арбітражного суду в Гаазі в справі про захоплення РФ українських моряків під час яких засудила вчорашні заяви російської сторони. Та наголосила на зневазі Росією міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МЗС.

Як зазначила агент України Оксана Золотарьова, РФ порушила основоположний принцип морського права: імунітет військових кораблів.

"Конвенція ООН з морського права гарантує цей імунітет. Це означає, що кораблі ВМС України - Бердянськ, Нікополь та Яни Капу - є втіленням нашого суверенітету і як такі заслуговують на повагу. Проте Росія не поважає міжнародне право. Як і не поважає суверенітет України", - підкреслила Золотарьова.

Вона нагадала, що РФ заарештувала, тримала під вартою та переслідувала в рамках кримінальної справи громадян України, а саме:

  • капітан другого рангу Денис Гриценко,
  • старший лейтенант Роман Мокряк,
  • капітан-лейтенант Богдан Небилиця,
  • старшина першої статті Олег Мельничук,
  • капітан третього рангу Володимир Лісовий,
  • капітан-лейтенант Сергій Попов,
  • старші лейтенанти Андрій Драч та Василь Сорока,
  • старші матроси Андрій Артеменко, Віктор Безпальченко, Юрій Без’язичний, Андрій Оприско, Володимир Терещенко, Михайло Власюк, Володимир Варимез, та В’ячеслав Зінченко,
  • матроси Андрій Ейдер, Богдан Головаш, Євгеній Семидоцький, та Сергій Цибізов,
  • старший мічман Юрій Будзило та мічман Андрій Шевченко, та старшини другої статті Владислав Костишин та Сергій Чуліба.

Агент України також наголосила, що РФ послуговується фактичним аргументом, що не на часі і заявляє недопустимі юридичні аргументи.

"Росія помиляється на кожному кроці. Ідея "переслідування військового корабля по гарячих слідах" абсурдна. Аргумент Росії невірний ще й тому, що вона заперечує імунітет військових кораблів у територіальному морі", - зазначила Золотарьова.

Нагадаємо, що слухання в Гаазькому суді почалися 11 жовтня з виступу представника делегації РФ.

Після чого відбудеться другий раунд дебатів, який заплановано 14 та 15 жовтня.

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