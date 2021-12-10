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Россия опасается "ракетного кризиса" в Европе

Автор: Анастасия Рокитна

В России заявили о необходимости избежать "ракетний кризис" в Европе. Говорят, что размещение там ракет средней и меньшей дальности недопустимо.

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Он также сообщил, что РФ намерена обсуждать со странами НАТО встречные моратории на развертывание ударных систем "земля - земля" и добиваться их принятия.

"Нужно избежать "ракетного кризиса" в Европе, размещение там РСМД недопустимо", - заявил Рябков.

Ранее Россия подтвердила испытания ракеты, уничтожившей в космосе спутник.

Отметим, Евросоюз осудил испытания космического оружия Россией.

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