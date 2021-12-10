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Росія побоюється "ракетної кризи" в Європі

Автор: Анастасія Рокитна

У Росії заявили про необхідність уникнути "ракетної кризи" в Європі. Кажуть, що розміщення там ракет середньої і меншої дальності неприпустимо.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Він також повідомив, що РФ має намір обговорювати з країнами НАТО зустрічні мораторії на розгортання ударних систем "земля - земля" і домагатися їх прийняття.

"Потрібно уникнути "ракетної кризи" в Європі, розміщення там РСМД неприпустимо", - заявив Рябков.

Раніше Росія підтвердила випробування ракети, що знищила в космосі супутник.

Зазначимо, Євросоюз засудив випробування космічної зброї Росією.

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Російська ФедераціяРакетні випробування