Россия окончательно перекрывает "Северный поток-1", госдолг Украины снижается

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

На прошлой неделе рынки еще продолжали "переваривать" выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон Хоуле в позапрошлую пятницу. Тогда Пауэлл похоронил надежды инвесторов на возможное смягчение политики в ближайшей перспективе и обрушил фондовые индексы.

Процесс возвращения к реалиям был мучительным – большинство ведущих индексов проседали день за днем все глубже. А ключевые макроновости, кажется, только помогали еще больше подавлять настроения.

Новая порция данных PMI за август показала, что сокращение деловой активности в Еврозоне и Китае продолжается. А главной плохой новостью для Европы стало еще больше ускорение потребительской инфляции Еврозоны в августе до 9,1% в годовом измерении – выше, чем ожидалось. И произошло это даже не исключительно из-за заоблачных цен на газ.

Без энергетической и продовольственной составляющих европейская инфляция ускорилась до 5,5% с 5,1% в июле. А значит рынки теперь утвердились в худших своих ожиданиях, что ЕЦБ в этот четверг повысит ставки сразу на 75 б.п. – такое же повышение аналитики и трейдеры предрекают как наиболее вероятное в решении ФРС неделей позже.

Ведущие фондовые индексы падают уже третью неделю подряд – самый длинный период падения с июня. Американский S&P 500 за неделю потерял еще 3,3%.

Из-за опасений того, что более высокие ставки резко замедлят экономику, не менее страдают котировки облигаций. Индекс правительственных и корпоративных облигаций с инвестиционным рейтингом Bloomberg Global Aggregate Total Return Index упал со своего пика в 2021 году на 20%. Эта величина падения традиционно считается сигналом о начале "медвежьего" рынка.

При этом главное событие недели – августовский отчет о занятости в США – оказалось неспособным сломать общий пессимистический тренд. Отчет таки зафиксировал признаки охлаждения рынка труда – значительное замедление темпов найма, весьма умеренный рост зарплат и чуть более высокий уровень безработицы.

Это должно было бы ослабить давление на ФРС еще больше повышать ставки. И рынки таки обрадовались результатам отчета, но ненадолго. В очередное ныряние динамики индексов в "красную" зону подтолкнуло пятничное заявление "Газпрома" оставить "Северный поток-1" закрытым на неопределенный срок. После бешеных качелей за последние недели цены на природный газ в Европе готовы на этой неделе штурмовать новые рекорды, а рецессия подкрадывается к региону все ближе.

Проблема энергетической зависимости ЕС от России действительно крайне остра. Впрочем, разбалансированность и ненадлежащее функционирование европейского энергорынка тоже становятся все более очевидными. Но регулирующие органы ЕС, кажется, наконец выходят из состояния ступора и на этой неделе будут пытаться решить проблему ценовых колебаний на энергорынке.

Тем более, что паниковать еще рано: накануне отопительного сезона европейские газохранилища уже заполнены на 80% и осенью ожидается значительный рост морских поставок сжиженного газа. Обнадеживающей также является решительная позиция политических лидеров ЕС, которые уже заявили о намерениях отказаться от российского газа до конца года.

Тем временем на украинских финансовых рынках продолжалась относительная тишина. Внутренние заимствования через ОВГЗ на прошлой неделе увеличились, но остаются на очень низком уровне, что не позволяет даже рефинансировать текущие выплаты. Фактически Министерство финансов перестало полагаться на внутренний рынок, как источник финансирования, и взамен возлагается на международную финансовую помощь и продажу ОВГЗ Национальному банку.

"Медвежий" рынок облигаций не обошел и украинские еврооблигации: их котировки снизились более чем на 10% за прошлую неделю – до 18-28 центов за доллар. А валютный рынок оставался в шатком равновесии без особых колебаний как на межбанковском рынке, так и в розничном сегменте.

В июле государственный долг Украины уменьшился на 8% - до 96,8 млрд долларов, из-за единовременной девальвации гривны. В целом же соотношение долга к долларовому эквиваленту ВВП может увеличиться к концу года до 90% с 78% по состоянию на июль.

Между тем именно международная финансовая помощь держит на плаву платежный баланс: профицит текущего счета составил в июле внушительные 1,3 млрд долларов благодаря значительным грантам, которые получило правительство.