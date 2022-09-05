Росія остаточно перекриває "Північний потік-1", держборг України знижується

Тижневий огляд фінансових ринків від голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка для РБК-Україна.

Минулого тижня ринки ще продовжували "перетравлювати" виступ голови ФРС Джерома Пауелла на щорічному симпозіумі ФРС у Джексон Хоулі позаминулої п’ятниці. Тоді Пауелл поховав сподівання інвесторів на можливе пом’якшення політики у найближчій перспективі і обрушив фондові індекси.

Процес повернення до реалій був болісним – більшість провідних індексів просідали день за днем все глибше. А ключові макроновини, здається, тільки допомагали ще більше пригнічувати настрої.

Нова порція даних PMI за серпень показала, що скорочення ділової активності в Єврозоні і Китаї триває. А головною поганою новиною для Європи стало ще більше прискорення споживчої інфляції Єврозони у серпні до 9,1% у річному вимірі – вище, ніж очікувалось. І сталося це навіть не виключно через захмарні ціни на газ.

Без енергетичної і продовольчої складових європейська інфляція прискорилася до 5,5% з 5,1% у липні. А отже ринки тепер утвердилися в гірших своїх очікуваннях, що ЄЦБ цього четверга підвищить ставки відразу на 75 б.п. – таке ж підвищення аналітики і трейдери передрікають як найбільш імовірне у рішенні ФРС тижнем пізніше.

Провідні фондові індекси падають вже третій тиждень поспіль – найдовший період падіння з червня. Американський S&P 500 за минулий тиждень втратив ще 3,3%.

Через побоювання того, що вищі ставки різко сповільнять економіку, не менш страждають котирування облігацій. Індекс урядових і корпоративних облігацій з інвестиційним рейтингом Bloomberg Global Aggregate Total Return Index впав зі свого піку у 2021 році на 20%. Ця величина падіння традиційно вважається сигналом про початок "ведмежого" ринку.

При цьому головна подія тижня – серпневий звіт про зайнятість в США – виявилася нездатною зламати загальний песимістичний тренд. Звіт таки зафіксував ознаки охолодження ринку праці – значне сповільнення темпів найму, вельми помірне зростання зарплат і трохи вищий рівень безробіття.

Це мало б послабити тиск на ФРС ще більше підвищувати ставки. І ринки таки зраділи результатам звіту, але ненадовго. У чергове пірнання динаміки індексів у "червону" зону підштовхнула п’ятнична заява "Газпрому" залишити "Північний потік-1" закритим на невизначений термін. Після шалених гойдалок за останні тижні ціни на природний газ в Європі готові цього тижня штурмувати нові рекорди, а рецесія підкрадається до регіону все ближче.

Проблема енергетичної залежності ЄС від Росії дійсно вкрай гостра. Втім, розбалансованість і неналежне функціонування європейського енергоринку теж стають все більш очевидними. Але регулюючі органи ЄС, здається, нарешті виходять зі стану ступору і цього тижня намагатимуться вирішити проблему цінових коливань на енергоринку.

Тим більш, що панікувати ще зарано: напередодні опалювального сезону європейські газосховища вже заповнені на 80% і восени очікується значне зростання морських постачань скрапленого газу. Обнадійливою також є рішуча позиція політичних лідерів ЄС, які вже заявили про наміри відмовитись від російського газу до кінця року.

Тим часом на українських фінансових ринках тривала відносна тиша. Внутрішні запозичення через ОВДП минулого тижня збільшилися, але залишаються на дуже низькому рівні, що не дозволяє навіть рефінансувати поточні виплати. Фактично Міністерство фінансів перестало покладатися на внутрішній ринок, як джерело фінансування, і натомість покладається на міжнародну фінансову допомогу і продаж ОВДП Національному банку.

"Ведмежий" світовий ринок облігацій не оминув і українські єврооблігації: їхні котирування знизились більше ніж на 10% за минулий тиждень – до 18-28 центів за долар. А валютний ринок залишався в хиткій рівновазі, без особливих коливань як на міжбанківському ринку, так і в роздрібному сегменті.

У липні державний борг України зменшився на 8% – до 96,8 млрд доларів, через одноразову девальвацію гривні. В цілому ж співвідношення боргу до доларового еквіваленту ВВП може збільшитися до кінця року до 90% з 78% станом на липень.

Між тим саме міжнародна фінансова допомога тримає на плаву платіжний баланс: профіцит поточного рахунку склав у липні значні 1,3 млрд доларів завдяки значним грантам, які отримав уряд.