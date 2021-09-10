Россия в оккупированном Крыму провела учения по противовоздушной обороне

Россия провела в Крыму учения по противовоздушной обороне. Учения провели дивизионы российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Министерство обороны России.
Военнослужащие осуществили свертывание пусковых и радиолокационных установок и совершили марш в новые позиционные районы.
На основном этапе учения личный состав ЗРК С-400 "Триумф" отработал алгоритм действий при поступлении информации о приближении авиации "условного противника".
"Затем военнослужащие выполнили обнаружение, идентификацию и уничтожение воздушных целей путем проведения электронных пусков ракет", - говорится в сообщении.
Также, в ходе учения расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" провели тренировку по прикрытию позиций ЗРК С-400 "Триумф" от ракетной атаки "условного противника".
Напомним, Россия и Беларусь начали учения "Запад-2021".