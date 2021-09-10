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Росія в окупованому Криму провела навчання з протиповітряної оборони

Автор: Анастасія Рокитна

Росія провела в Криму навчання з протиповітряної оборони. Навчання провели дивізіони російських зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Міністерство оборони Росії.

Військовослужбовці здійснили згортання пускових і радіолокаційних установок і здійснили марш в нові позиційні райони.

На основному етапі навчання особовий склад ЗРК С-400 "Тріумф" відпрацював алгоритм дій при надходженні інформації про наближення авіації "умовного противника".

"Потім військовослужбовці виконали виявлення, ідентифікацію та знищення повітряних цілей шляхом проведення електронних пусків ракет", - йдеться в повідомленні.

Також, в ході навчання розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" провели тренування з прикриття позицій ЗРК С-400 "Тріумф" від ракетної атаки "умовного противника".

Нагадаємо, Росія і Білорусь почали навчання "Захід-2021".

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