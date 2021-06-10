Россия ограничила свободное перемещение дипломатов США по своей территории

Россия денонсировала меморандум с США об "открытой суше". Документ регулировал перемещение американских и российских дипломатов в стране пребывания.
Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.
"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о понимании между правительством РФ и правительством США в отношении "открытой суши", - указывается в распоряжении российского правительства, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Меморандум "О понимании в отношении открытой суши" между Россией и США был подписан в Вашингтоне 17 июня 1992 году. Документ упразднял понятие "закрытых зон" и снимал ограничения на перемещение дипломатов в странах пребывания. Также от них не требовалось получать разрешения на поездки.
Напомним, 7 июня президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Это означает, что иностранным разведывательным самолетам запрещаются полеты в воздушном пространстве РФ.
Отметим, в ноябре 2020 года США официально вышли из Договора по открытому небу, заявив, что причиной стало невыполнение Россией своих обязательств в рамках этого документа.
Как сообщало РБК-Украина, мае 2021 года Белый дом уведомил Москву, что Вашингтон не вернется к соглашению.