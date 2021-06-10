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Росія обмежила вільне переміщення дипломатів США по своїй території

Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія денонсувала меморандум з США про "відкриту сушу". Документ регулював переміщення американських і російських дипломатів в країні перебування.

Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті уряду РФ.

"Прийняти пропозицію МЗС Росії, узгоджену із зацікавленими федеральними органами виконавчої влади, про припинення застосування Меморандуму про розуміння між Урядом РФ і урядом США щодо "відкритої суші", - вказується в розпорядженні російського уряду, підписаного прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним.

Меморандум "Про розуміння щодо відкритої суші" між Росією і США був підписаний у Вашингтоні 17 червня 1992 році. Документ скасовував поняття "закритих зон" і знімав обмеження на переміщення дипломатів в країнах перебування. Також від них не вимагалося отримувати дозволи на поїздки.

Нагадаємо, 7 червня президент Росії Володимир Путін підписав закон Про денонсацію договору з відкритого неба. Це означає, що іноземним розвідувальним літакам забороняються польоти в повітряному просторі РФ.

Відзначимо, в листопаді 2020 року США офіційно вийшли з Договору з відкритого неба, заявивши, що причиною стало невиконання Росією своїх зобов'язань в рамках цього документа.

Як повідомляло РБК-Україна, травні 2021 року Білий дім повідомив Москву, що Вашингтон не повернеться до угоди.

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