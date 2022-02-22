Россия официально назвала границы признания "ЛДНР"

На вопрос о том, будет ли признание в границах Луганской и Донецкой областей, он ответил: "В тех границах, которых они себя провозглашали".

На уточняющий вопрос о том, речь идет о тех областях, которые существуют или были провозглашены, он ответил: "Ну и были провозглашены и существуют".

Как заявил заместитель руководителя МИД России Андрей Руденко, "ЛДНР" признают "в тех "границах", в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия". А Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что вопрос о границах "ЛДНР" будет озвучен позже, сейчас он не решался.

Отметим, главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что "границы республики" будут в пределах Донецкой области.

Главари "ЛДНР" хотят отвода войск Украины

Главари самопровозглашенных республик выступили с требованием отвести Украине войска. Они заявили, что Луганская и Донецкая области это якобы "их территория".

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь заявил, что Киев не будет рассматривать обращение "ЛДНР" об отводе украинских войск из подконтрольных Киеву регионов Донбасса.