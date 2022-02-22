Росія офіційно назвала межі визнання "ЛДНР". У Кремлі заявили, що "ЛНР" і "ДНР" визнали в тих кордонах, в яких ці республіки проголосили себе в 2014 році".
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
На питання про те, чи буде визнання в межах Луганської та Донецької областей, він відповів: "У тих межах, яких вони себе проголошували".
На уточнююче питання про те, мова йде про ті області, які існують або були проголошені, він відповів: "Ну і були проголошені і існують".
Як заявив заступник керівника МЗС Росії Андрій Руденко, "ЛДНР" визнають, в тих "межах", в рамках яких керівництво республік здійснює свої повноваження". А голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що питання про межі "ЛДНР" буде озвучене пізніше, зараз воно не вирішувалося.
Зазначимо, ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що "кордони республіки" будуть в межах Донецької області.
Ватажки самопроголошених республік виступили з вимогою відвести Україні війська. Вони заявили, що Луганська та Донецька області це нібито "їхня територія".
Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, заявив, що Київ не розглядатиме звернення "ЛДНР" про відведення українських військ з підконтрольних Києву регіонів Донбасу.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на визнання Росією "ЛДНР". За його словами, Кремль таким чином визнав свою агресію проти України.
Зазначимо, Володимир Зеленський заявив, що Україна виступає за мир і врегулювання питань тільки мирним шляхом. Однак підкреслив, що країна повинна бути готова до агресії.