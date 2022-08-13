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Россия в очередной раз прибегла к угрозам из-за дальнобойного оружия для Украины

Фото: Россия в очередной раз прибегла к угрозам из-за дальнобойного оружия для Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия угрожает расширить "географические задачи "спецоперации" из-за поставок дальнобойного вооружения для Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание TACC

По словам директора департамента Северной Америки МИД России Александра Дарчиева, дальнобойное оружие якобы угрожает временно оккупированным территориям, из-за чего Москва может расширить "географические задачи "спецоперации"

"Что касается корреляции массированных поставок Киеву западных вооружений с ходом и сроками специальной военной операции, то ее четко обозначил Сергей Лавров. Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше", - заявил Дарчиев.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев угрожал миру "новым Чернобылем".

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