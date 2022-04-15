ru ua
Пт, 15 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия может объявить мобилизацию, если не достигнет результатов в войне против Украины, - Вениславский

Новина українською →
Пятница 15 апреля 2022 16:13
Россия может объявить мобилизацию, если не достигнет результатов в войне против Украины, - Вениславский Фото: Россия может объявить мобилизацию, если не достигнет результатов в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация может официально объявить Украине войну. Если она не достигнет успехов, есть вероятность глобальной мобилизации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова народного депутата Федора Вениславского в эфире "Украина24".

По словам Вениславского, Россия провалила мобилизацию наемников до войны против нашей страны: военнослужащих массово разрывают контракты и отказываются воевать, а подразделения, которые понесли потери - имеют слабую моральную готовность.

"Чтобы побудить граждан и предоставить юридической возможности для полноценной мобилизации, им необходимо объявить войну", - Вениславский.

По словам депутата, если Россия не сможет продемонстрировать победы в ближайшие недели - она может прибегнуть к объявлению войны и организовать полномасштабную открытую мобилизацию.

Война России против Украины продолжается пятьдесят один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина
NEWS
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла