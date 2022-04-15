Россия может объявить мобилизацию, если не достигнет результатов в войне против Украины, - Вениславский
Российская Федерация может официально объявить Украине войну. Если она не достигнет успехов, есть вероятность глобальной мобилизации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова народного депутата Федора Вениславского в эфире "Украина24".
По словам Вениславского, Россия провалила мобилизацию наемников до войны против нашей страны: военнослужащих массово разрывают контракты и отказываются воевать, а подразделения, которые понесли потери - имеют слабую моральную готовность.
"Чтобы побудить граждан и предоставить юридической возможности для полноценной мобилизации, им необходимо объявить войну", - Вениславский.
По словам депутата, если Россия не сможет продемонстрировать победы в ближайшие недели - она может прибегнуть к объявлению войны и организовать полномасштабную открытую мобилизацию.
Война России против Украины продолжается пятьдесят один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
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