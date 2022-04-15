Росія може оголосити мобілізацію, якщо не досягне результатів у війні проти України, - Веніславський
Російська Федерація може офіційно оголосити Україні війну. Якщо вона не досягне успіхів, є ймовірність глобальної мобілізації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова народного депутата Федора Веніславського в ефірі "Україна24".
За словами Веніславського, Росія провалила мобілізацію найманців до війни проти нашої країни: військовослужбовців масово розривають контракти та відмовляються воювати, а підрозділи, які зазнали втрат - мають слабку моральну готовність.
"Щоб спонукати громадян і надати юридичної можливості для повноцінної мобілізації, їм необхідно оголосити війну", - Веніславський.
За словами депутата, якщо Росія не зможе продемонструвати перемоги найближчими тижнями - вона може вдатися до оголошення війни й організувати повномасштабну відкриту мобілізацію.
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