Росія може оголосити мобілізацію, якщо не досягне результатів у війні проти України, - Веніславський

Російська Федерація може офіційно оголосити Україні війну. Якщо вона не досягне успіхів, є ймовірність глобальної мобілізації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова народного депутата Федора Веніславського в ефірі "Україна24".

За словами депутата, якщо Росія не зможе продемонструвати перемоги найближчими тижнями - вона може вдатися до оголошення війни й організувати повномасштабну відкриту мобілізацію.

"Щоб спонукати громадян і надати юридичної можливості для повноцінної мобілізації, їм необхідно оголосити війну", - Веніславський.

За словами Веніславського, Росія провалила мобілізацію найманців до війни проти нашої країни: військовослужбовців масово розривають контракти та відмовляються воювати, а підрозділи, які зазнали втрат - мають слабку моральну готовність.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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