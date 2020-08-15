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Росія оголосила в розшук засновника телеграм-каналу Nexta і Цепкало

Москва, Субота 15 серпня 2020 19:18
Росія оголосила в розшук засновника телеграм-каналу Nexta і Цепкало
Фото: Валерій Цепкало (facebook com valerytsepkalo)
Автор: РБК-Україна

Путило оголосили в розшук також на території Білорусі

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Росії оголосило в розшук засновника телеграм-каналу NEХТА Степана Путило і екс-претендента на посаду президента Білорусі Валерія Цепкала. Також Путило оголосили в розшук на території Білорусі.

Про це свідчать дані бази МВС РФ.

Крім того, була інформація, що в Білорусі проти Цепкало відкрили кримінальну справу за статтею про отримання хабара в особливо великому розмірі. Втім, в штабі політика це спростовують.

"Розшукується за статтею кримінального кодексу", - йдеться в картці на розшук Цепкало на території РФ.

Крім того, МВС Росії оголосило в розшук засновника телеграм-каналу Nexta, який оперативно висвітлює протести в Білорусі. Яке йому інкримінують правопорушення, не зазначено.

Нагадаємо, Центрвиборчком оголосив офіційні результати виборів президента, згідно з якими перемогу з 80% голосів здобув Олександр Лукашенко.

Зазначимо, яка зараз ситуація в Білорусі, йдеться в матеріалі РБК-Україна.

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