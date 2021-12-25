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Россия объявила об отводе 10 тысяч военных от границы с Украиной

Автор: Артур Родивилов

Южный военный округ возвращает 10 тысяч военных в места постоянной дислокации после месяца "полевых занятий". Они проводились в нескольких регионах, в том числе тех, которые граничат с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Москвы".

Как заявляется, военные возвращаются после занятий на полигонах Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Северного Кавказа, а также военных баз России в Армении, оккупированных Крыма, Абхазии и Южной Осетии.

"Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов", - говорится в сообщении.

Подготовку проходили батальонные тактические группы и "тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ЮВО".

Напомним, ранее британская компания Janes, специализирующийся на обороне и разведке, опубликовала анализ концентрации российских войск возле границы Украины.

Отметим, по данным Совета безопасности и обороны Украины, Россия сейчас сосредоточила 122 тысячи военных в пределах 200 километров от границы.

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