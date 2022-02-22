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Кулеба о разрыве дипломатических отношений с Россией: отвечает интересам Украины

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Киев, Вторник 22 февраля 2022 17:46
Кулеба о разрыве дипломатических отношений с Россией: отвечает интересам Украины Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что разрыв дипломатических отношений с Россией отвечает интересам Украины. По его словам, все последствия такого решения уже проанализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кулебы.

"Мы проанализировали все последствия и сценарии развития событий при принятии такого решения (разрыву дипотношений с РФ - ред.). Пришли к выводу, что такое решение является своевременным, продуманным и отвечает интересам Украины", - сказал Кулеба.

Глава МИД не назвал дату разрыва дипломатических отношений с Россией. Он отметил, что как только президент Украины Владимир Зеленский примет такое решение, то о нем сразу стане известно.

"И это будет означать разрыв отношений (с Россией - ред.)", - добавил Кулеба.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин официально признал "ЛДНР". Сегодня Госдума и Совфед России ратифицировали это решение.

Отметим, США назвали признание Россией "ЛДНР" неспровоцированной атакой на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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