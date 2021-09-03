Россия объяснила отказ от миссии ОБСЕ на границе с ОРДЛО: "виноваты" Украина и Запад

Сообщается, что присутствие ОБСЕ на границе было решением берлинской встречи министров иностранных дел нормандского формата от июля 2014 года и "жестом доброй воли" со стороны России.

"Тем не менее украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу Российской Федерации с должным уважением. Поскольку за 7 лет своей деятельности Группа не зафиксировала ни одного факта переброски из России на Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники, эти страны стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких "обязательств" России в рамках минских договоренностей", - говорится в заявлении.

МИД России отмечает, что работа наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" не оказывало позитивного влияния на процесс урегулирования. Москва обязуется оказать им содействие в завершении работы на российской территории.