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Росія пояснила відмову від місії ОБСЄ на кордоні з ОРДЛО: "винні" Україна і Захід

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація пояснила відмову від спостережної місії ОБСЄ, яка сім років працювала на двох пунктах пропуску, що межують з непідконтрольною ділянкою українського кордону на окупованому Донбасі. За весь цей час місія жодного разу не зафіксувала перекидання російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Росії.

Повідомляється, що присутність ОБСЄ на кордоні була рішенням берлінської зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату від липня 2014 року і "жестом доброї волі" з боку Росії.

"Проте українська влада та їхні західні покровителі не поставилися до даного кроку Російської Федерації з належною повагою. Оскільки за 7 років своєї діяльності група не зафіксувала жодного факту перекидання з Росії на Донбас військ, озброєнь, боєприпасів або військової техніки, ці країни прагнули використовувати сам факт присутності ОБСЄ на російській території для підтвердження якихось "зобов'язань" Росії в рамках мінських домовленостей", - йдеться в заяві.

МЗС Росії зазначає, що робота спостерігачів ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" не чинило позитивного впливу на процес врегулювання. Москва зобов'язується надати їм сприяння в завершенні роботи на російській території.

Нагадаємо, у відповідь на рішення російської сторони Україна заявила, що Москва таким чином хоче ескалації на Донбасі.

Крім того, США висловили розчарування ситуацією з місією ОБСЄ.

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