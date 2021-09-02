США разочарованы решением России по миссии ОБСЕ на границе
Фото: США разочарованы решением России по миссии ОБСЕ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Соединенные Штаты Америки разочарованы ситуацией с миссией ОБСЕ на границе Украины и РФ. Россия сегодня отказалась продлевать действие мандата пограничной миссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Киеве.
"Мы очень разочарованы сегодняшним решением России заблокировать возобновление мандата миссии - ключевой меры по укреплению доверия", - заявили в дипломатическом представительстве.
В то же время США выразили поддержку работе главы пограничной миссии и ее работникам, которые "работали в Украине в очень сложных условиях".
Напомним, в украинском МИД отказ от продлением мандата миссии ОБСЕ назвали желанием России осуществить очередную эскалацию конфликта на Донбассе.