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Россия обвинила Запад в переброске "боевиков" в Украину

Новина українською →
Воскресенье 12 декабря 2021 21:06
Россия обвинила Запад в переброске "боевиков" в Украину Фото: представитель МИД РФ Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Валерия Полищук

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Запад в милитаризации Украины. По ее словам, страны поставляют в Украину оружие и боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Украина накачивается вооружениями - речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков", - заявила она.

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