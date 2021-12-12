Россия обвинила Запад в переброске "боевиков" в Украину
Фото: представитель МИД РФ Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Запад в милитаризации Украины. По ее словам, страны поставляют в Украину оружие и боевиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Украина накачивается вооружениями - речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков", - заявила она.