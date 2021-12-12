Росія звинуватила захід у перекиданні "бойовиків" в Україну
Фото: представник МЗС РФ Марія Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила захід у мілітаризації України. За її словами, країни постачають в Україну зброю і бойовиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"Україна накачується озброєннями - мова йде про прямі поставки, мова йде про контракти на майбутнє, причому, як ви бачите, це багатомільйонні, мільярдні в сукупності контракти. Йдеться про перекидання туди під виглядом інструкторів просто бойовиків", - заявила вона.