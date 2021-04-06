Россия обвинила Украину в нарушении всех минских договоренностей

По его словам, российские власти встревожены тем, что происходит на Донбассе.

"Киев нарушает все минские договоренности", - заявил Лавров.

Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не будет отправлять своих членов Трехсторонней контактной группы в Минск на переговоры.

Он объяснил, что такое решение связано с тем, что Беларусь сегодня находится под влиянием России.