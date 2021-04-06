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Росія звинуватила Україну в порушенні всіх мінських домовленостей

Автор: Анастасія Рокитна

У Росії стурбовані заявами України про ситуацію на Донбасі. У Міністерстві закордонних справ РФ звинуватили українську сторону в порушенні мінських угод.

Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, передає агенство ТАСС.

За його словами, російська влада стривожена тим, що відбувається на Донбасі.

"Київ порушує всі мінські домовленості", - заявив Лавров.

Раніше віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна не буде відправляти своїх членів Тристоронньої контактної групи в Мінськ на переговори.

Він пояснив, що таке рішення пов'язане з тим, що Білорусь сьогодні знаходиться під впливом Росії.

Нагадаємо, Україна відкинула причетність до загибелі дитини на Донбасі через обстріли.

Зазначимо, у Путіна заявили про повний розрив відносин Росії і України. У Кремлі заявили, що взяті Україною зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі не виконуються.

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