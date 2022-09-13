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Россия снова обвинила Украину в изготовлении биологического оружия. В МИД ответили

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Киев, Вторник 13 сентября 2022 22:26
Россия снова обвинила Украину в изготовлении биологического оружия. В МИД ответили Фото: в МИД ответили на обвинения россиян в изготовлении биологического оружия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские пропагандисты продолжили распространять фейки об изготовлении на украинской территории биологического оружия при содействии США. Таким образом они пытаются отвлечь мир от войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы МИД Украины Николая Точицкого в Facebook.

По его словам, с начала осени у россиян началось очередное сезонное "обострение" инсинуаций насчет биологического оружия в Украине. Так сегодня, 13 сентября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США якобы пытается "замести следы военно-биологической деятельности в Украине".

"Это является продолжением дезинформационных усилий Кремля для отчаянного оправдания широкомасштабной войны РФ против Украины, отвлечение от многочисленных военных преступлений, совершенных на территории нашего государства, и сокрытие собственной деятельности в обход положений Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО)", - отметил Точицкий.

Также он добавил, что Москва пытается реабилитироваться после дипломатического поражения на Официальной Консультативной встрече государств-участниц КБТО. По результатам этой встречи россиянам не удалось "протащить" ее ложные обвинения в адрес Украины и США.

"89 делегаций стран-участниц КБТО, в подавляющем большинстве, кроме группки российских подпевателей, однозначно убедилась в сфабрикованном характере российских обвинений, грубом злоупотреблении Россией положениями Конвенции", - подчеркнул украинский чиновник.

Напомним, ранее верховный представитель по вопросам разоружения ООН Изуми назвала фейком заявления России об украинском биологическом оружии.

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