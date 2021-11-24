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Россия обвинила США в репетиции ядерного удара. Пентагон ответил

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Вашингтон, Среда 24 ноября 2021 08:45
Россия обвинила США в репетиции ядерного удара. Пентагон ответил Фото: Пентагон отреагировал на заявление России по репетиции ядерного удара (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия обвинила бомбардировщики США в "репетиции ядерного удара". В Пентагоне ответили на обвинения Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Голос Америки".

Стратегическое командование США и стран-союзников по НАТО публично объявляло о проведении испытаний по интеграции истребителей НАТО в Черноморском регионе в начале этого месяца, а обучение было проведено с соблюдением всех международных требований и протоколов, сообщил официальный представитель Пентагона.

"Следует отметить, что о проведении этих миссий было объявлено публично, они были тщательно спланированы Стратегическим командованием США (STRATCOM) и Командованием ВС США в Европе (EUCOM) совместно с союзниками и партнерами для обеспечения максимальных возможностей обучения и интеграции с соблюдением всех национальных. и международных требований и протоколов", - заявил официальный представитель Пентагона, подполковник Антон Семельрот.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу обвинил бомбардировщики США в репетиции ядерного удара.

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