Росія звинуватила США в репетиції ядерного удару. Пентагон відповів

Стратегічне командування США та країн-союзників по НАТО публічно оголошувало про проведення випробувань з інтеграції винищувачів НАТО в Чорноморському регіоні на початку цього місяця, а навчання були проведені з дотриманням усіх міжнародних вимог та протоколів, повідомив офіційний представник Пентагону.

"Слід зазначити, що про проведення цих місій було оголошено публічно, вони були ретельно сплановані Стратегічним командуванням США (STRATCOM) та Командуванням ЗС США в Європі (EUCOM) спільно з союзниками та партнерами для забезпечення максимальних можливостей навчання та інтеграції, з дотриманням усіх національних та міжнародних вимог та протоколів", - заявив офіційний представник Пентагону, підполковник Антон Семельрот.