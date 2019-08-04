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Россия обвинила США в организации протестных акций в Москве

Новости » Политика    04.08.2019 - 21:27
Россия обвинила США в организации протестных акций в Москве
Фото: митинг в Москве (twitter.com/daniilken/)

Также РФ обвинила Германию во вмешательстве

Россия направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, передают росСМИ.

"Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела", - сказала она.

Она заявила, что в акции было вовлечено посольство США в Москве. Она отметила, что дипмиссия опубликовала маршрут прохождения акции, причем он был расписан "попунктно, просто поминутно, а просьба избежать следования по нему находилась только в самом конце".

Также  Захарова упомянула немецкого вещателя Deutsche Welle, отметив, что публикация каналом на русском языке призыва выходить на акцию была "феноменальным проколом".

Напомним, число задержанных на несогласованной акции в Москве, которая прошла накануне, превысило 1 тыс. человек. Сообщается, что автомобили скорой помощи 12 раз выезжали 3 августа из-за обращений о травмах, полученных во время акции протеста в Москве, пять человек были госпитализированы.

Кроме того, Берлин в очередной раз выразил обеспокоенность ходом событий в Москве и арестом людей во время акции протеста 3 августа

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