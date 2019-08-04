Росія звинуватила США в організації протестних акцій в Москві

Фото: мітинг у Москві twitter.com/daniilken/)

Також РФ звинуватила Німеччину у втручанні

Росія направить офіційні звернення до США та Німеччини з-за публікацій їх дипломатичних співробітників та ЗМІ, що стосуються неузгодженою акції в Москві 3 серпня. Про це заявила офіційний представник російського Мзс рф Марія Захарова, передають росЗМІ.

"Ми всі матеріали, безумовно, доведемо офіційним шляхом до посольства США у Москві і не тільки до посольства. Я думаю, що керівництво США буде дуже здивоване тим, як їх дипломати втручаються в російські внутрішні справи", - сказала вона.

Вона заявила, що в акції було залучено посольство США в Москві. Вона зазначила, що дипмісія опублікувала маршрут проходження акції, причому він був розписаний "попунктно, просто щохвилини, а прохання уникнути проходження по ньому знаходилася лише в самому кінці".

Також Захарова згадала німецького мовника Deutsche Welle, зазначивши, що публікація каналом російською мовою призову виходити на акцію була "феноменальним проколом".

Нагадаємо, число затриманих на неузгодженої акції в Москві, яка пройшла напередодні, перевищила 1 тис. чоловік. Повідомляється, що автомобілі швидкої допомоги 12 разів виїжджали 3 серпня через звернень про травми, отримані під час акції протесту в Москві, п'ять чоловік були госпіталізовані.

Крім того, Берлін вкотре висловив занепокоєння ходом подій в Москві і арештом людей під час акції протесту 3 серпня