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Россия обустроила фильтрационный лагерь возле Эстонии. Кого туда отправляют оккупанты?

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Понедельник 30 мая 2022 12:31
Россия обустроила фильтрационный лагерь возле Эстонии. Кого туда отправляют оккупанты? Фото: Россия обустроила фильтрационный лагерь возле Эстонии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия обустроила фильтрационный лагерь в районе пунктов перехода госграницы с Эстонией. Туда отправляют украинцев, которые получили статус убежища от войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Теперь россияне при установлении украинцев, пытающихся пересечь границу и в отношении которых имеют данные, что они получили статус убежища от войны, их доставляют в такой фильтрационный лагерь", - пишет Андрющенко.

По словам мариупольцев, побывавших в лагере возле Эстонии, другие фильтрационные лагеря выглядят настоящей детской забавой.

"Поэтому, мариупольцы. Те что пытаются сбежать из России - будьте бдительными. Используйте другие пути побега, в частности через Беларусь и Грузию. Террор против украинцев на марше", - пишет советник мэра.

Только за минувшие сутки, в фильтрационный лагерь Безымянное Новоазовского района были доставлены 253 человека, среди которых 33 ребенка.

Напомним, РБК-Украина писало о том, оккупанты только за неделю принудительно вывезли до фильтрационного лагеря около 3 тысяч мариупольцев, среди которых более 300 детей.

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