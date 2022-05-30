Росія облаштувала фільтраційний табір біля Естонії. Кого туди відправляють окупанти?

Росія облаштувала фільтраційний табір в районі пунктів переходу держкордону з Естонією. Туди відправляють українців, які отримали статус прихистку від війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Тепер росіяни при встановлені українців, що намагаються перетнути кордон і щодо яких мають данні, що вони отримали статус прихистку від війни, їх доставляють до такого фільтраційного табору", - пише Андрющенко.

За словами маріупольців, які побували в таборі біля Естонії, інші фільтраційні табори виглядають справжньою дитячою забавкою.

"Тому, маріупольці. Ті що намагаються втекти з Росії - будьте пильними. Використовуйте інші шляхи втечі, зокрема через Білорусь та Грузію. Терор проти українців на марші", - пише радник мера.

Лише за минулу добу, до фільтраційного табору Безимяне Новоазовського району були доставлені 253 людини, серед яких 33 дитини.