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Росія облаштувала фільтраційний табір біля Естонії. Кого туди відправляють окупанти?

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Понеділок 30 травня 2022 12:31
Росія облаштувала фільтраційний табір біля Естонії. Кого туди відправляють окупанти? Фото: Росія облаштувала фільтраційний табір біля Естонії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія облаштувала фільтраційний табір в районі пунктів переходу держкордону з Естонією. Туди відправляють українців, які отримали статус прихистку від війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Тепер росіяни при встановлені українців, що намагаються перетнути кордон і щодо яких мають данні, що вони отримали статус прихистку від війни, їх доставляють до такого фільтраційного табору", - пише Андрющенко.

За словами маріупольців, які побували в таборі біля Естонії, інші фільтраційні табори виглядають справжньою дитячою забавкою.

"Тому, маріупольці. Ті що намагаються втекти з Росії - будьте пильними. Використовуйте інші шляхи втечі, зокрема через Білорусь та Грузію. Терор проти українців на марші", - пише радник мера.

Лише за минулу добу, до фільтраційного табору Безимяне Новоазовського району були доставлені 253 людини, серед яких 33 дитини.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, окупанти лише за тиждень примусово вивезли до фільтраційного табору близько 3 тисяч маріупольців, серед яких більше ніж 300 дітей.

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