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Россия обстреляла Сумскую область неуправляемыми ракетами

Фото: Россия обстреляла Сумскую область неуправляемыми ракетами (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Два российских вертолета обстреляли приграничье Сумской области. Враг совершил шесть ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"Вражеские вертолеты вылететь со стороны России и провели шесть пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской громады", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертв в результате российского обстрела нет.

Напомним, сегодня ночью и утром Украина подверглась массированным ракетным атакам. Россия впервые применила с территории Беларуси дальние бомбардировщики Ту-22М3, а с моря била по западу ракетами "Калибр".

Все что известно на данный момент о ракетных ударах по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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