RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія обстріляла Сумську область некерованими ракетами

Фото: Росія обстріляла Сумську область некерованими ракетами (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Два російські гелікоптери обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог здійснив шість ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Ворожі гелікоптери вилетіти з боку Росії та здійснили шість пусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, жертв внаслідок російського обстрілу немає.

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці Україна піддалася масованим ракетним атакам. Росія вперше застосувала з території Білорусі дальні бомбардувальники Ту-22М3, а з моря била по заходу ракетами "Калібр".

Все що відомо на цей момент про ракетні удари по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская областьВійна в УкраїніВійна Росії проти України