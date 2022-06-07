В Харькове обстреляли стадион "Металлист": какая ситуация в городе и области сейчас

По данным на вторник, 7 июня, российские военные обстреляли из РСЗО Киевский и Слободской районы Харькова и Харьковский, Чугуевский, Богодуховский, Красноградский, Лозовский и Золочевский районы области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Харькове был обстрелян стадион "Металлист" и инфраструктура Киевского района. Ночью в результате попадания снаряда россиян произошел пожар в частном доме в Киевском районе", - рассказал он.

По словам Синегубова, спасатели извлекли из-под завалов 52-летнего мужчину. Он серьезно не пострадал. Ранение получила 70-летняя женщина. Всего в Харькове ранения получили 3 человека.

Что касается обстрелов области, то в с. Дергачи под удар попало частное предприятие, произошел пожар.

"В с. Слобожанское Красноградского района в результате обстрела уничтожено более 20 автомобилей. Из-за попадания боеприпасов в области горят леса и трава", - говорит глава региона.

Синегубов добавил, что в г. Дергачи 1 человек погиб, 2 получили ранения. В с. Черноглазовка Богодуховского района 1 человек погиб. В Изюмском районе - 1 раненый. В селе Уды Богодуховского района 1 ранен. Всего за сутки в области 2 погибших, 7 раненых.