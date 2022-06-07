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В Харькове обстреляли стадион "Металлист": какая ситуация в городе и области сейчас

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Харьков, Вторник 07 июня 2022 11:29
В Харькове обстреляли стадион "Металлист": какая ситуация в городе и области сейчас Фото: стадион Металлист (shakhtar.com)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на вторник, 7 июня, российские военные обстреляли из РСЗО Киевский и Слободской районы Харькова и Харьковский, Чугуевский, Богодуховский, Красноградский, Лозовский и Золочевский районы области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Харькове был обстрелян стадион "Металлист" и инфраструктура Киевского района. Ночью в результате попадания снаряда россиян произошел пожар в частном доме в Киевском районе", - рассказал он.

По словам Синегубова, спасатели извлекли из-под завалов 52-летнего мужчину. Он серьезно не пострадал. Ранение получила 70-летняя женщина. Всего в Харькове ранения получили 3 человека.

Что касается обстрелов области, то в с. Дергачи под удар попало частное предприятие, произошел пожар.

"В с. Слобожанское Красноградского района в результате обстрела уничтожено более 20 автомобилей. Из-за попадания боеприпасов в области горят леса и трава", - говорит глава региона.

Синегубов добавил, что в г. Дергачи 1 человек погиб, 2 получили ранения. В с. Черноглазовка Богодуховского района 1 человек погиб. В Изюмском районе - 1 раненый. В селе Уды Богодуховского района 1 ранен. Всего за сутки в области 2 погибших, 7 раненых.

Как сообщалось, в Чугуевском районе Харьковской области российские оккупанты обстреляли поврежденный газопровод. Власти попросили жителей района самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами.

Кроме того, спутник зафиксировал попытки российских войск возвести понтонную переправу возле поселка Купянск-Узловой в Харьковской области. Ею планируют воспользоваться для продвижения на Изюмском направлении.

Отметим, оккупанты не оставляют попыток вернуться в Харьков: регулярные обстрелы этому доказательство. Впрочем, у врага недостаточно сил для полномасштабного наступления и захвата города.

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