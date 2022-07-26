Россия обстреляла приграничье Украины более полусотни раз

"Из минометов 120 мм калибра враг обстреливал пограничье более 50 раз. Вчера, 25 июля, было обстреляно 5 общин на Сумщине, и 4 общины на Черниговщине", - говорится в сообщении.

В частности, было зафиксировано 47 прилетов из снарядов ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня.

Напомним, оккупанты почти ежедневно обстреливают приграничные территории Сумской и Черниговской области, используя артиллерию и минометы.

Добавим, днем ранее под ударом оккупантов оказались населенные пункты Хотинской, Буринской и Белопольской общин Сумской области.

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