UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия обстреляла приграничье Украины более полусотни раз

Фото: Россия обстреляла приграничье Украины более полусотни раз (https://t.me/DPSUkr)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска за минувшие сутки более полусотни раз атаковали приграничные территории Украины. Речь идет как о Черниговской, так и Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогрансужбы.

"Из минометов 120 мм калибра враг обстреливал пограничье более 50 раз. Вчера, 25 июля, было обстреляно 5 общин на Сумщине, и 4 общины на Черниговщине", - говорится в сообщении.

В частности, было зафиксировано 47 прилетов из снарядов ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня.

Напомним, оккупанты почти ежедневно обстреливают приграничные территории Сумской и Черниговской области, используя артиллерию и минометы.

Добавим, днем ранее под ударом оккупантов оказались населенные пункты Хотинской, Буринской и Белопольской общин Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская областьСумская областьВойна России против Украины