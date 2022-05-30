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Россия обстреляла Новый Буг: в центральной части города есть разрушения

Фото: Россия обстреляла Новый Буг (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия нанесла ракетные удары по Новому Бугу в Николаевской области. Есть значительные разрушения в центральной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление горсовета в Telegram.

Вечером в области прозвучала воздушная тревога.

"Уважаемые Новобужаны! Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Оставайтесь дома, в укрытии. Центральная часть города претерпела значительные разрушения. Информация уточняется". - говорится в сообщении.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Николаеве прогремела серия взрывов. В небе виднелись облака дыма.

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Николаевская область