Росія обстріляла Новий Буг: у центральній частині міста є руйнування

Росія завдала ракетних ударів по Новому Бугу в Миколаївській області. Є значні руйнування в центральній частині міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міськради в Telegram.
Увечері в області пролунала повітряна тривога.
"Шановні Новобужани! Зберігайте спокій, не панікуйте. Залишайтеся вдома, в укритті. Центральна частина міста зазнала значних руйнувань. Інформація уточнюється". - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Миколаєві прогриміла серія вибухів. В небі виднілися хмари диму.
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