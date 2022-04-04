Россия снова обстреляла Николаев кассетными снарядами, - мэр

Городской голова призвал жителей держаться дальше от окон. Подробностей пока не озвучил.

"Опять кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон. Всю информацию сообщу вам впоследствии. Не публикуем фото и видео! Не помогаем врагу!"- написал Сенкевич.

Напомним, вчера в результате обстрела оккупантами Очакова и Николаева погибли восемь человек. Еще 34 получили ранения.

Также вчера российские оккупанты нанесли ракетный удар по элеватору в Николаевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.