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Россия снова обстреляла Николаев кассетными снарядами, - мэр

Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (mkrada gov)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 4 апреля Николаев вновь подвергся российской атаке. Оккупационные войска обстреляли город запрещенными кассетными снарядами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Сенкевича.

Городской голова призвал жителей держаться дальше от окон. Подробностей пока не озвучил.

"Опять кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон. Всю информацию сообщу вам впоследствии. Не публикуем фото и видео! Не помогаем врагу!"- написал Сенкевич.

Напомним, вчера в результате обстрела оккупантами Очакова и Николаева погибли восемь человек. Еще 34 получили ранения.

Также вчера российские оккупанты нанесли ракетный удар по элеватору в Николаевской области.

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НиколаевВойна России против Украины