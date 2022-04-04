Росія знову обстріляла Миколаїв касетними снарядами, - мер

Міський голова закликав жителів триматися далі від вікон. Подробиць поки не озвучив.

"Знову касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон. Всю інформацію повідомлю вам згодом. Не публікуємо фото і відео! Не допомагаємо ворогу!" - написав Сєнкевич

Нагадаємо, вчора результаті обстрілу окупантами Очакова і Миколаєва загинули вісім осіб. Ще 34 отримали поранення.

Також вчора російські окупанти завдали ракетного удару по елеватору в Миколаївській області.

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