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Росія знову обстріляла Миколаїв касетними снарядами, - мер

Фото: мер Миколаєва Олександр Сенкевич (mkrada gov)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 4 квітня Миколаїв знову піддався російській атаці. Окупаційні війська обстріляли місто забороненими касетними снарядами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Сєнкевича.

Міський голова закликав жителів триматися далі від вікон. Подробиць поки не озвучив.

"Знову касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон. Всю інформацію повідомлю вам згодом. Не публікуємо фото і відео! Не допомагаємо ворогу!" - написав Сєнкевич

Нагадаємо, вчора результаті обстрілу окупантами Очакова і Миколаєва загинули вісім осіб. Ще 34 отримали поранення.

Також вчора російські окупанти завдали ракетного удару по елеватору в Миколаївській області.

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МиколаївВійна Росії проти України