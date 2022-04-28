UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия обстреляла главную здравницу Донецкой области, - ГПУ

Фото: российские войска обстреляли Слакурорт в Славянске Донецкой области (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области. Значительные разрушения получили корпуса больницы ГП "СКРЦ "Славянский курорт" ЧАО "Укрпрофздравница".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в четверг, 28 апреля.

"По данным следствия, 26 апреля 2022 года вооруженные силы РФ совершили авиаобстрел г. Славянск, в результате которого значительные разрушения получили здания ГП "СКРЦ "Славянский курорт" ЧАО "Укрпрофздравница", а именно - корпуса больницы", - говорится в уведомлении.

В ГПУ отметили, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

"В настоящее время на месте обстрела работают следователи и взрывотехники. Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях", - пояснили в ведомстве.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеДонбассСлавянск