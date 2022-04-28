Росія обстріляла головну оздоровницю Донецької області, - ГПУ

Російські окупанти обстріляли Слов’янськ Донецької області. Значних руйнувань зазнали корпуси лікарні ДП "СКРЦ "Слов'янський курорт" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генпрокурора в четвер, 28 квітня.
"За даними слідства, 26 квітня 2022 року збройні сили РФ здійснили авіаобстріл м. Слов’янськ, в результаті якого значних руйнувань зазнали будівлі ДП "СКРЦ "Слов'янський курорт" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", а саме - корпуси лікарні", - йдеться в повідомленні.
В ГПУ зазначили, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
"Наразі на місці обстрілу працюють слідчі та вибухотехніки. Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, - пояснили у відомстві.
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