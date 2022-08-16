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Россия обстреливает Украину по 800 раз ежедневно, - Залужный

Новина українською →
Вторник 16 августа 2022 21:54
Россия обстреливает Украину по 800 раз ежедневно, - Залужный Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска обстреливают позиции украинских бойцов по 700-800 раз каждый день. Оккупанты используют до 60 тысяч боеприпасов ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Вейном Дональдом Эйром. В частности, он рассказал ему о ситуации на передовой.

"Отметил, что по всей линии фронта противник продолжает наступать. При этом осуществляет около 700-800 обстрелов наших позиций ежедневно, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Залужный сообщил, что россияне сосредотачивают основные усилия на вытеснении украинских войск из Донецкой области. По его словам, наиболее напряженная ситуация сейчас на направлении Авдеевка - Пески - Марьинка.

При этом оккупанты продолжают обстреливать мирные города и села Украины.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что больше всего страдают от вражеских атак Николаев, Харьков, Марганец, Никополь, Березнеговатое.

Как сообщалось ранее, у Украины вызывают беспокойство ракетные системы вдоль государственной границы со стороны Беларуси.

Напомним, что единственной областью в Украине, где не было "прилетов" с начала полномасштабной войны России против Украины, есть Черновицкая.

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