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Украину беспокоят ракетные системы на аэродроме в Беларуси, - Залужный

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Украина, Вторник 16 августа 2022 21:39
Украину беспокоят ракетные системы на аэродроме в Беларуси, - Залужный Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (golos.com.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Беспокойство в Украине вызывают расположенные ракетные системы вдоль государственной границы со стороны Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Залужный во время своего общения с Начальником штаба обороны Вооруженных сил Канады генералом Вейном Дональдом Эйром, ознакомил коллегу с ситуацией на фронте.

Генерал Залужный подчеркнул, что ситуация на поле боя напряженная, но контролируемая. Беспокойство вызывает скопление ЗРК на аэродроме Зябровка, что в Беларуси.

Залужный поблагодарил генерала Эйра за помощь, особенно в подготовке украинских военных.

Напомним, что в Беларуси зафиксировали многие российские ЗРК. По сообщению СМИ, возможен ракетный удар по Украине.

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