ru ua
Сб, 23 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия обстреливает приграничные общины Сумской области

Новина українською →
Сумская область, Суббота 23 апреля 2022 17:15
Россия обстреливает приграничные общины Сумской области Фото: оккупанты обстреливают Сумскую область (facebook.com/putyvlsegodnya)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские войска в субботу, 23 апреля, устроили провокацию на участке украинской границе в Сумской области. Оккупанты открыли огонь по трем приграничным общинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской области Дмитрия Живицкого.

"Продолжаются провокационные обстрелы на границе с Россией в Белопольской, Новослободской общинах, а также в Путивльской общине", - рассказал глава областной военной администрации.

Живицкий не уточнил, был ли нанесен ущерб гражданской инфраструктуре или же жилым домам. Информация о жертвах или пострадавших среди мирного населения также пока отсутствует.

Отметим, перед этим в Путивле была объявлена тревога из-за угрозы артиллерийного обстрела.

Напомним, это уже не впервые Сумская область подвергается российским обстрелам после того, как оккупантов выбили за пределы области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сумская область Война России против Украины
NEWS
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает