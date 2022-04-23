Росія обстрілює прикордонні громади Сумської області
Російські війська у суботу, 23 квітня, влаштували провокацію на ділянці українського кордоні у Сумській області. Окупанти відкрили вогонь по трьох прикордонних громадах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської області Дмитра Живицького.
"Тривають провокаційні обстріли на кордоні з Росією у Білопільській, Новослобідській громадах, а також у Путивльській громаді", - розповів очільник обласної військової адміністрації.
Живицький не уточнив, чи було завдано шкоди цивільній інфраструктурі або ж житловим будинкам. Інформація про жертв чи постраждалих серед мирного населення також наразі відсутня.
Зазначимо, перед цим у Путивлі була оголошена тривога через загрозу артилерійного обстрілу.
Нагадаємо, це вже не вперше Сумська область піддається російським обстрілам після того, як окупантів вибили за межі області.
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