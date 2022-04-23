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Росія обстрілює прикордонні громади Сумської області

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Сумська область, Субота 23 квітня 2022 17:15
Росія обстрілює прикордонні громади Сумської області Фото: окупанти обстрілюють Сумську область (facebook.com/putyvlsegodnya)
Автор: Дмитро Левицький

Російські війська у суботу, 23 квітня, влаштували провокацію на ділянці українського кордоні у Сумській області. Окупанти відкрили вогонь по трьох прикордонних громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської області Дмитра Живицького.

"Тривають провокаційні обстріли на кордоні з Росією у Білопільській, Новослобідській громадах, а також у Путивльській громаді", - розповів очільник обласної військової адміністрації.

Живицький не уточнив, чи було завдано шкоди цивільній інфраструктурі або ж житловим будинкам. Інформація про жертв чи постраждалих серед мирного населення також наразі відсутня.

Зазначимо, перед цим у Путивлі була оголошена тривога через загрозу артилерійного обстрілу.

Нагадаємо, це вже не вперше Сумська область піддається російським обстрілам після того, як окупантів вибили за межі області.

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