Россия оборудует позиции у границы с Сумской областью, - Минобороны

Россия начала оборудовать позиции на территории Брянской области. В 3 километрах от государственной границы Украины и Сумской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Наша разведка сообщает о том, что российские войска оборудуют позиции в районах недоумения и Некислица, это Брянская область, Россия, около 3 км от государственной границы Украины", - заявил Мотузяник.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия недавно в течение часа обстреливала по приграничному населенному пункту в Сумской области. Взрывы раздавались в селе Шосткинского района.

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