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В течение часа россияне обстреливали из артиллерии село в Сумской области

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Украина, Понедельник 30 мая 2022 19:43
В течение часа россияне обстреливали из артиллерии село в Сумской области Фото: обстрел Сумской области 30 мая (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В течение часа российские войска стреляли по пограничному населенному пункту в Сумской области. Снаряды разрывали в селе Шосткинского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНСУ.

Пограничники зафиксировали более 20 разрывов боеприпасов, выпущенных вражеской артиллерией со стороны российского села Зерново.

Стреляли по инфраструктуре одного из населенных пунктов недалеко от границы. Пострадавших в результате обстрелов нет. Данные уточняются.

Напомним, оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области снарядами, начиненными флешетами.

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