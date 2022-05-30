В течение часа россияне обстреливали из артиллерии село в Сумской области
Фото: обстрел Сумской области 30 мая (gettyimages)
В течение часа российские войска стреляли по пограничному населенному пункту в Сумской области. Снаряды разрывали в селе Шосткинского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГНСУ.
Пограничники зафиксировали более 20 разрывов боеприпасов, выпущенных вражеской артиллерией со стороны российского села Зерново.
Стреляли по инфраструктуре одного из населенных пунктов недалеко от границы. Пострадавших в результате обстрелов нет. Данные уточняются.
Напомним, оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области снарядами, начиненными флешетами.
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