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Росія з листопада призупинить роботу представництва при НАТО

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Росія, Понеділок 18 жовтня 2021 15:01
Росія з листопада призупинить роботу представництва при НАТО Фото: Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація проінформувала міжнародний секретаріат НАТО про те, що країна призупиняє роботу представництва при альянсі. Відповідне рішення було прийнято внаслідок того, що організація вислала вісім співробітників місії РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання ТАСС.

Кремль призупиняє роботу представництва з 1 листопада.

"Буквально сьогодні ми оголосили про такі кроки. Міжнародний секретаріат НАТО вже повідомлений", - заявив

За словами Лаврова, внаслідок того, що НАТО вислала співробітників місії РФ, в країни не залишилось належних умов для, нібито, продовження дипломатичної діяльності.

"У нас практично в результаті цілеспрямованих кроків з боку НАТО відсутні належні умови для елементарної дипломатичної діяльності, і у відповідь на дії НАТО ми припиняємо роботу свого постійного представництва при НАТО, в тому числі роботу головного військового представника, напевно, з 1 листопада або може це займе ще кілька днів" - додав Лавров.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що НАТО прийняло рішення вислати вісім співробітників місії РФ через їх ворожу діяльність.

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